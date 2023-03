Fall Luise im Internet: „Moderne Form der Hexenjagd”

Unterdessen sollen die Schüler an der Schule der getöteten Luise in Freundenberg allmählich wieder nach Stundenplan unterrichtet werden. Die Rückkehr zum Stundenplan solle aber ohne Druck passieren, versicherte ein Sprecher der Bezirksregierung Arnsberg als Schulaufsichtsbehörde. Wo Schülerinnen und Schüler noch den Wunsch nach Gesprächen hätten, stehe der reguläre Unterricht hinten an. Drei Tage lang hätten sich Schüler und Lehrer nach der Tat Zeit für Gespräche und die Trauerarbeit genommen. Dieser Prozess sei auch noch lange nicht abgeschlossen. Psychologen und Fachleute der Bezirksregierung seien weiter an der Schule im Einsatz.