Katze im Glas löst Polizeieinsatz in Kreuztal aus

Kreuztal. Am Freitagabend ist in Kreuztal (Kreis Siegen-Wittgenstein) ein Passant auf ein Katzenjunges aufmerksam geworden. Das herrenlose Tier steckte mit dem Kopf in einem Einmachglas fest und ließ sich nicht wieder herausziehen. Die Kreisstelle der Feuerwehr leitete den tierischen Einsatz „Katze im Glas“ an die Kreuztaler Polizei weiter. Die Polizei hat das bereits geschwächte Tier anschließend in der Kattowitzer Straße entgegengenommen.