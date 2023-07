Netphen-Irmgarteichen. Der Heimatverein Oberes Johannland lädt für Sonntag, 30. Juli, zu einem Kleintier- und Bauernmarkt am Marktplatz in Irmgarteichen ein. Von 11 bis 18 Uhr gibt es dort Hühner, Gänse, Enten, Wachteln, Neuwaren und Trödel sowie Speisen und Getränke. Parkplätze sind in großer Zahl vorhanden.