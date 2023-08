Kreis Siegen: 71-Jähriger durch Messerstiche getötet

Die Polizei sowie Notarzt und Rettungsdienst waren am Montag gegen 17.35 Uhr in den Stadtteil mit rund 2300 Einwohnern alarmiert worden. Nach der Tat nahm die Spurensicherung ihre Arbeit auf. Die Polizei sperrte nicht nur das Gebäude ab, in dem der 71-Jährige durch Gewalt ums Leben gekommen war. Auch ein Nachbarhaus war von einigen Ordnungskräften umstellt worden. Um 21.45 Uhr sei der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Zu diesem Zeitpunkt, so berichtet die Siegener Zeitung, sei ein Mann aus diesem Haus gekommen und habe sich der Polizei gestellt.