Fall der getöteten Luise: Ermittler geben Details bekannt

13.36 Uhr: Die PK hat begonnen. Daniel Gehrke von der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein berichtet, dass sich die Eltern am Samstag an die Polizei gewandt hatten. Danach begann die Suche nach der Zwölfjährigen. Mantrailer, Hubschrauber und Drohnen seien im Einsatz gewesen. Ein Hund hätte dann am Sonntag Luises Leichnam in einem Böschungsbereich entdeckt.