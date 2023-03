Mädchen nach Tötung von Luise nicht mehr bei ihren Familien

Luise war am Samstagnachmittag auf dem Heimweg verschwunden. Am Sonntagmorgen entdeckte ein Suchhund ihre Leiche in der Nähe eines Radweges auf rheinland-pfälzischem Gebiet unmittelbar an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Bei der Obduktion wurden zahlreiche Messerstiche festgestellt. Das Mädchen war nach Angaben der Ermittler verblutet. Die Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden. Die mutmaßlichen Täterinnen waren ins Visier der Ermittler geraten, weil ihre Aussagen aus einer ersten Anhörung im Widerspruch zu den Aussagen anderer Zeugen standen.