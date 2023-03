Neunkirchen. Eine Motorrad- und Fahrradausstellung findet am Wochenende, 18. und 19. März, in Neunkirchen statt. Der Verein MSC Freier Grund richtet sie auf seinem Vereinsgelände am Verkehrsübungsplatz aus. Die Ausstellung ist an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet, am Sonntag findet um 10 Uhr ein Biker-Gottesdienst statt. Der Eintritt kostet jeweils sechs Euro.