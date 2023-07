19-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall in Siegen

Der junge Mann ist nach Auskunft der Polizei auf einem Firmengelände an der Straße „In der Steinweise“ im Siegener Stadtteil Kaan-Marienborn gegen kurz nach 10 Uhr bei Rangierarbeiten von einem Traktor erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber aus Marburg brachte ihn noch in eine Klinik nach Gießen. Dort starb der 19-Jährige am Nachmittag.