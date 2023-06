67-jähriger Mann in Siegen wird vermisst

Siegen. Am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr hat die Polizei die Suche nach einem vermissten 67-jährigen Mann aus Siegen aufgenommen. Zuletzt wurde der Vermisste im Bereich des Klinikums in der Weidenauer Straße 76 gesehen. Der Mann befindet sich in einer hilflosen Lage und kann sich weder örtlich noch zeitlich orientieren.