Siegen. Die großen Hits von ABBA, der erfolgreichsten Popband aller Zeiten, werden am Dienstag, 24. Oktober, in der Siegerlandhalle in Siegen gezeigt. „Abbamania - The Show“ zeigt um 20 Uhr die unvergessenen Klassiker der schwedischen Pop-Ikonen mit vielen Kostümwechseln und originalgetreuen Choreografien auf der Bühne. Karten gibt es ab 49,90 Euro an der Tickethotline unter Telefon 06453 - 912470 und auf www.depro-konzerte.de.