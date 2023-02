Abends ins Theater und morgens in die Kirche

Siegen. Zu ausgewählten Produktionen des Siegener Apollo-Theaters werden in einigen Kirchengemeinden daher Gottesdienste gestaltet, in denen die Stücke befragt, Brücken geschlagen und so neue Denkräume eröffnet werden. Los geht es am Sonntag, 26. März, 10 Uhr, in der Nikolaikirche mit einem evangelischen Gottesdienst zu „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ . Die Eigenproduktion des Apollo-Theaters in der Inszenierung von Intendant Markus Steinwender feiert am Samstag, 11. März, 19.30 Uhr, Premiere – mit weiteren Vorstellungen am 17., 18. und 29. März.