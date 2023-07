An A45 bei Eisern Kuperkabel gestohlen

SIEGEN-EISERN. Kupferkabel im Wert von rund 23.500 Euro haben unbekannte Diebe in der Nacht vom 17. Juli auf den 18. Juli (Montag auf Dienstag) von einer Baustelle unterhalb der A45 in Eisern gestohlen. Das teilt die Polizei Siegen-Wittgenstein mit. Ein Mitarbeiter der dort tätigen Baufirma hatte den Diebstahl am Morgen des 18. Juli festgestellt. Der Tatort, so die Polizei, sei über die Wolfsbach- sowie über die Obersdorfer Straße zugänglich. Aufgrund der großen Menge der gestohlenen Kupferkabel geht die Polizei davon aus, dass die Täter für den Abtransport Fahrzeuge eingesetzt haben. Einen Tag nach Entdecken des Diebstahls, also am Mittwoch, 19. Juli, fanden Zeugen in einem Wiesenstück in der Nähe des Kreisverkehrs Leimbachstraße/Wolfsbach die äußeren Ummantelungen der entsprechenden Kabel. Die Kriminalpolizei in Siegen bittet nun Zeugen um weitere Hinweise zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen oder Beobachtungen unter Telefon 0271-7099-0.