Die DRK-Kinderklinik Siegen bekommt ein Sport- und Spielfeld 

Umgesetzt wird das Projekt gemeinsam mit der Regupol BSW (Bad Berleburg). „Wir sind froh, unser Know-how für die Kinderklinik einbringen zu können und unseren Teil zum Projekt beizutragen. So unterstützen wir auch finanziell das Projekt, damit für die Kinder und Jugendlichen an der Klinik etwas entsteht, dass ihnen bei der Genesung helfen wird“, sagt Dominik Bach, Vertriebsleiter Sportbau. „Wir lassen hier an der Kinderklinik ein Multifunktionsspielfeld entstehen, das perfekt sein wird, um darauf Basketball, Fußball oder Volleyball zu spielen. Dieses Spielfeld zeichnet sich durch seinen hohen Spielkomfort, den Schutz der Spielenden und seine Langlebigkeit aus.“