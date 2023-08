Einschreibung für zulassungsfreie Studiengänge gestartet

Siegen. Studieninteressierte können sich an der Uni Siegen ab sofort für zulassungsfreie Studiengänge für das Wintersemester 2023/24 einschreiben. Das Online-Portal (https://unisono.uni-siegen.de) ist freigeschaltet. Die Einschreibefrist endet am 1. September. Darüber erfolgen Einschreibungen für das 1. Fachsemester in nicht zulassungsbeschränkte Bachelorstudiengänge sowie in zahlreiche Master- und Promotionsstudiengänge. Die Frist für Masterstudiengänge endet am 22. September. Alle Informationen gibt es unter www.uni-siegen.de/einschreibung. Auch in diesem Jahr gibt es an der Uni Siegen neue Angebote, zum Beispiel die Masterstudiengänge „Linguistik: digital, angewandt, strukturell (LiDAS)“ und „Erziehungswissenschaft: Bildungstheorie und kulturelle Praktiken“. Außerdem läuft die Bewerbungsfrist für den Bachelor Architektur bis zum 22. September, die Frist des Eignungsfeststellungsverfahren für diesen Studiengang endet bereits am 8. September. Wer sich noch unsicher ist, welches Studium das richtige ist: Das Team der Studienberatung steht für alle Fragen zur Verfügung und ist online unter www.uni-siegen.de/zsb oder auf Instagram @unisiegen_studienberatung zu erreichen. Einen Überblick über das gesamte Studienangebot gibt es unter https://studieren-siegen.de/.