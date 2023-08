Erinnerungsgarten an der DRK-Kinderklinik Siegen soll Kraft geben

Siegen. Wut, Trauer und Hoffnungslosigkeit oder das Gefühl von Leere und Verzweiflung – nichts ist für Eltern schlimmer, als sich vom eigenen Kind verabschieden zu müssen. Sei es ein Unfall, eine tödliche Krankheit oder sonst ein unvorhersehbares Ereignis. Auf Wunsch vieler Betroffener soll deshalb an der DRK-Kinderklinik in Siegen ein Erinnerungsgarten entstehen. Ein ruhiger und würdiger Platz, um die Erinnerung an einen geliebten Menschen zu erhalten. Durch eine besondere Gestaltung solle dort Raum gegeben werden für Trauer und Erinnerung. Gleichzeitig solle der Garten aber auch als Kraftquelle zur Bewältigung dienen, erläutert die Klinik in einer Pressemitteilung.