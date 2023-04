Hilfe für Erwachsene mit Behinderung in Siegen

Diese Barrieren würden mit der Eröffnung des MZEB, das sich am Sitz der Klinikums-Verwaltung in der Amalienstraße 10–12 befindet, nun durchbrochen. „Wir möchten in unserem MZEB eine interdisziplinäre gesundheitliche Versorgung bieten, dessen Abläufe sich flexibel nach den individuellen Bedürfnissen unserer Patienten richtet“, so Fachärztin Lisa Bommer, die die ärztliche Leitung des neuen MZEB übernommen hat. Unterstützung erhält Bommer von Fachärztin Annegret König-Bahrendt und einem Team, bestehend aus Psychologen, Heilpädagogen, Sozialarbeitern, Heilerziehungspflegern, Pflegefachkräften und medizinischen Fachangestellten. Der Schwerpunkt solle im neuen Zentrum vor allem in der Diagnostik und Therapie von neuropsychiatrischen Störungen liegen.