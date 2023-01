Hochzeitsmesse zeigt Trends in Siegen

Zudem gibt es Mitmachaktionen wie eine Modezeitreise mit nostalgischen Brautstylings auf der Hauptbühne. Speisen und Getränke sowie ein Gewinnspiel ergänzen das Programm. Der Eintritt kostet 10 Euro an der Tageskasse, Kinder bis 14 Jahre in Begleitung Erwachsener frei. Tickets gibt es im Vorverkauf an der Siegerlandhalle und unter www.siegerlandhalle.de.