Klinikum Siegen erweitert neuroradiologisches Spektrum

Siegen. Die Radiologie und Neuroradiologie am Klinikum Siegen hat als eine der ersten Kliniken deutschlandweit schon vor Jahrzehnten routinemäßig Thrombektomien zur Akutbehandlung des Schlaganfalls durchgeführt, berichtet sie in einer Pressemitteilung. Nun werde sich das medizinische Spektrum durch eine personelle Neuaufstellung erweitern. Ab Anfang 2024 wird Privatdozent Dr. med. Sebastian Fischer die Leitung der Klinik verstärken. Der 48-jährige Mediziner ist seit 2014 Leitender Oberarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum. Zudem bekommt die Abteilung Zuwachs durch einen weiteren Radiologen und Neuroradiologen als leitender Oberarzt. „Neben gefäßeröffnenden Behandlungen, wie sie zum Beispiel bei einem Schlaganfall zum Einsatz kommen, werden wir zukünftig auch komplexe gefäßverschließende Maßnahmen durchführen und somit das gesamte Spektrum zur Vorbeugung von Blutungen im Gehirn anbieten“, erklärt Professor Martin Grond, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Neurologie.