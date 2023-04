Nach Messerangriff in Siegen: Eine Festnahme, ein Haftbefehl

Bereits vor einem Monat, am 14. März, sei ein 23-Jähriger in Siegen aufgrund eines Untersuchungs-Haftbefehls festgenommen. Der Mann ist derzeit in einer Justizvollzuganstalt untergebracht. Der zweite Tatverdächtige ist 19 Jahre alt und befindet sich nach Angaben der Ermittler derzeit im Ausland. Auch gegen ihn liege ein Untersuchungshaftbefehl vor.