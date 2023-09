Siegen. Die Autobahn Westfalen repariert auf der A45 in Fahrtrichtung Frankfurt Fahrbahnschäden. Deshalb ist die Ausfahrt der Anschlussstelle Siegen in der kommenden Woche in der Nacht von Donnerstag, 28. September, auf Freitag, 29. September, von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung ist mit Rotem Punkt ausgeschildert und führt über die Anschlussstelle Siegen-Süd.