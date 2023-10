Nächtliche Vollsperrungen zwischen Siegen-Süd und Wilnsdorf

Siegen/Wilnsdorf. Die Autobahn Westfalen beseitigt auf der A45 Mängel in drei Baustellenverkehrsführungen. Aus diesem Grund muss die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Siegen-Süd und Wilnsdorf in zwei Nächten voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Frankfurt findet die Vollsperrung in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober von 21 bis 7 Uhr statt. In der darauffolgenden Nacht (7./8. Oktober) ist die A45 zwischen Wilnsdorf und Siegen-Süd in Fahrtrichtung Dortmund, ebenfalls von 21 bis 7 Uhr, nicht befahrbar. Die Bedarfsumleitungsstrecken U32 (FR Frankfurt) und U23 (FR Dortmund) sind ausgeschildert. Während der Vollsperrungen werden Mängel im Bereich der Markierungen, der Schutzeinrichtungen, der Beschilderung sowie Fahrbahnschäden beseitigt. Rettungsfahrzeuge können auch während der Arbeiten die Baustelle passieren.