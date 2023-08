Neue Architekturschule in altem Siegener Druckhaus geplant

Siegen. Das alte Druckhaus der Siegener Zeitung soll zum neuen Zuhause für das Fach Architektur der Universität Siegen werden. Mit dem Umzug weiterer Fakultäten der Universität Siegen in die Innenstadt im Rahmen von „Siegen. Wissen verbindet“ kann die Architektur in dem Gebäude aus den 1970er-Jahren ihr neues Zuhause finden. Es ist die Chance für ein bundesweit einzigartiges Architekturprojekt. Eine Woche lang arbeiteten Studierende, Lehrende und erfahrene Architekten an Konzepten zum Um- und Ausbau des Druckhauses. Es soll eine innovative Architektur entstehen, die Modellcharakter für neue Formen des universitären Zusammenlebens, aber auch für den Umgang mit Bestandsbauten hat, erläutert die Uni in einer Pressemitteilung.