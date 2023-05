Neue Details nach blutiger Auseinandersetzung in Siegen

Nach jetzigem Kenntnisstand handelte es sich ausschließlich um eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. „Aus einem verbalen Streit wurden Handgreiflichkeiten, die letztlich zu schweren Verletzungen der beiden führten“, heißt es weiter in der Mitteilung. Auch wenn beide Kontrahenten noch stationär im Krankenhaus sind, erfolgte am Donnerstag die richterliche Anordnung der Untersuchungshaft der beiden Männer. Der Vorwurf in beiden Fällen lautet: versuchter Totschlag.