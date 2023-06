Schulen können Professoren „buchen“

Siegen. Die Philosophische Fakultät der Universität Siegen bietet Schulen an, sich am Projekt „Ren a Prof“ teilzunehmen. Zur Philosophischen Fakultät gehören die Seminare Anglistik, Evangelische und Katholische Theologie, Germanistik, Geschichte, Medienwissenschaft, Philosophie, Romanistik und Sozialwissenschaften. Schulen im Umkreis können die Fachvorträge in den Unterricht integrieren. Fragen und Vortragsbuchungen nimmt Tina Katz unter Telefon 0271/7402676, und E-Mail an katz@phil.uni-siegen.de entgegen.