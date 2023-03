SEK holt psychisch Kranken in Siegen aus Wohnung

Siegen-Eiserfeld. Mit Unterstützung eines SEK-Kommandos hat die Polizei im Kreis Siegen-Wittgenstein am Samstagabend einen psychisch kranken Mann aus seiner Wohnung geholt. Verletzte gab es nicht, wie die Kreispolizei am Abend mitteilte. Der Mann wurde in eine Klinik eingewiesen.