Siegen. Die Universität in Siegen bietet Studieninteressierte in der Zeit vom 16. bis 24. Januar die Möglichkeit, sich über ein Studium an der Universität Siegen zu informieren. Die Veranstaltungen finden im Seminarzentrum am Campus Unteres Schloss, Obergraben 25, statt. Anmeldungen sind bis zum 12. Januar im Internet unter www.uni-siegen.de/zsb/wodstog möglich.