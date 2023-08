Studierendenwerk Siegen baut kein neues 140-Plätze-Wohnheim

In diese ehemalige Fabrikhalle der Firma Klingspor am Ufer der Sieg in Siegen wollte das Studierendenwerk Siegen ein Wohnheim mit 140 Betten bauen. Weil aber die Kosten von ursprünglich 15 auf inzwischen 21 Millionen Euro gestiegen sind, hat der Verwaltungsrat die Notbremse gezogen und einen Stopp des Projekts beschlossen.