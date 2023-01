Toter 28-Jähriger in Siegen: Fahndung mit Foto

In diesem Haus wurde der Leichnam des Mannes gefunden. (© Jörg Fritsch)

In diesem Haus wurde der Leichnam des Mannes gefunden. (© Jörg Fritsch)

Am Mittwochabend ist ein Mann in einem Wohnhaus in Siegen mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht und könnte bewaffnet sein.