Siegen. Das Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen (Saarbrücker Straße 9) öffnet am Samstag, 21. Januar, für Interessierte an der Pflegeausbildung die Türen. Von 10 bis 17 Uhr stellen Auszubildende und Lehrkräfte im Institut auf dem Siegener Wellersberg die Ausbildung in der Kranken- und Kinderkrankenpflege, der Altenpflege sowie der Intensivpflege und der Beatmungspflege vor.