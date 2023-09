Verband eröffnet Auslandsvertretung auf den Philippinen

Leiter des Auslandsbüros ist Arnaldo Baltazar Diez. Bei der Eröffnung mit dabei war neben den Repräsentanten vieler lokaler Unternehmerverbände und regionalen Vertretern aus Politik und Verwaltung auch eine Delegation der University of San Carlos und der deutschen Auslandshandelskammer. Per Video wurden zugeschaltet der Economic Counsellor der Deutschen Botschaft in Manila, David Klebs, Jens Rösler, Leiter des Goethe-Institut Manila und aus Berlin Andreas Jahn, Mitglied der Bundesgeschäftsleitung des BVMW. Vor Ort waren seitens des Bundesverbandes neben Arnaldo Diez auch Matthias Merzhäuser, der die Auslandsrepräsentanz betreut, und bereits im letzten Jahr die BVMW-Repräsentanz in Athen/Griechenland eröffnet hatte. Der Eröffnung schloss sich eine Podiumsdiskussion zum Thema „Fachkräfte aus den Philippinen für den deutschen Arbeitsmarkt“ an, so der Verband weiter.