„Verwaiste Eltern Siegen“ startet Herbstblock

Siegen. Die „Verwaisten Eltern Siegen“ starten am Montag, 25. September, ihren Herbstblock in der Siegerlandhalle. Dieser beginnt an insgesamt acht Abenden jeweils um 19.30 Uhr. Je nach Gruppengröße dauert ein Treffen circa ein bis eineinhalb Stunden. Die Gruppe ist für alle Mütter/Väter/ Eltern, denen ein „Kind“ verstorben ist. Alter und Ursache der Todesumstände des verstorbenen Kindes sind für die Teilnahme an der Gruppe nicht entscheidend. Ebenso ist weder das Alter des Kindes noch die Zeitspanne, wie lange der Schicksalsschlag her ist, ein Kriterium. Die Treffen werden von Tatjana Ebener- Scharnberg und Christine Utsch, zwei betroffenen Müttern, die eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin absolviert haben und Hilfe zur Selbsthilfe bieten, geleitet. Es wird um Anmeldung unter Telefon 02737-592179 gebeten. Die Räumlichkeiten und weitere Termine werden bei Anmeldung im Telefonat bekannt gegeben.