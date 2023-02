„Das Brautkleid“ in Wilnsdorf

Wilnsdorf. Die Theaterkomödie „Das Brautkleid“ wird am Sonntag, 19. Februar, in der Aula des Gymnasiums in Wilnsdorf aufgeführt. Beginn ist um 20 Uhr. Judith Richter und Jan Sosniok spielen die Hauptrollen in der Komödie von Stefan Vögels um ein frisch verheiratets Ehepaar im Streit um den Verkauf des Brautkleides. Die Veranstaltung ist Teil des Wilnsdorfer Theater- und Konzertabonnement und bietet Abonnenten einen Shuttle-Service, der am Vortrag unter Telefon 0151-21762184 buchbar ist. Eintrittskarten kosten je nach Platzwahl 18 beziehungsweise 20 Euro und sind an der Abendkasse sowie unter proticket.de, der ProTicket-Hotline 0231-9172290 oder im Fachdienst Kultur der Gemeinde Wilnsdorf unter 02739-802234 erhältlich. Weitere Vorverkaufsstellen in der Nähe gibt es unter www.vorverkaufsstellen.info.