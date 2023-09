Komödie „Die Kehrseite der Medaille“ in Wilnsdorf

Wilnsdorf. Am Samstag, 30. September, wird die Komödie „Die Kehrseite der Medaille“ in der Aula des Gymnasiums aufgeführt. Autor ist Oscar-Preisträger Florian Zeller, auf der Bühne stehen Timothy Peach, Nicola Tiggeler, Martin Armknecht und Mia Geese. Der Einlass startet um 19.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Eintrittskarten kosten je nach Platzwahl 22 beziehungsweise 24 Euro und sind an der Abendkasse, sowie unter www.proticket.de, der ProTicket-Hotline 0231-9172290 oder im Fachdienst Kultur der Gemeinde Wilnsdorf unter 02739-802234 erhältlich. Weitere Vorverkaufsstellen in der Nähe gibt es unter www.vorverkaufsstellen.info. Zusätzlich wird ein Shuttle-Service des Bürgerbusvereins angeboten, der mit einem Anruf am Vortag unter Telefon 0151-21762184 gebucht werden kann.