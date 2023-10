Konzert in der Autobahnkirche Siegerland 

Wilnsdorf. Die Autobahnkirche Siegerland lädt wieder zum Konzert. Am Sonntag, 22. Oktober, sind Libor Fišer an der Gitarre und Anna Fišerová am Cajon mit ihrem Programm „Cosa Bossa“ zu Gast in der Kirche auf dem Rasthof Wilnsdorf. Um 17 Uhr erklingen lateinamerikanische Rhythmen. Im Mittelpunkt des Programms stehen Jazzstandards, Bearbeitungen von Pop- und Rockstücken sowie eigene Kompositionen – alle im unverwechselbaren Stil von Bossa Nova, Samba und Bolero. Der Eintritt ist frei; eine Spende zur Erhaltung der Autobahnkirche Siegerland wird erbeten.