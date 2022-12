Wilnsdorf. Wilnsdorf lädt zum traditionellen Neujahrskonzert der Philharmonie Südwestfalen für Donnerstag, 12. Januar ein. Das Konzert findet um 19.30 Uhr in der Festhalle Wilnsdorf statt. Mit Werken aus Rossinis Oper „Der Barbier von Sevilla“, Offenbachs Ouvertüre zu „Orpheus in der Unterwelt“ oder „Las hijas del Zebedeo“ von Ruperto Chapí führt Dirigent Johannes Klumpp Musikliebhaber durch eine ganze Epoche. Begleitet wird die Philharmonie von Solistin Leonor Amaral. Für Abonnenten des Wilnsdorfer Theater- und Konzertabonnement wird ein Shuttle-Service des Bürgervereins zur Verfügung gestellt. Dieser kann am Vortag unter Telefon 0151-21762184 gegen eine kleine Gebühr bebucht werden. Tickets kosten 21 Euro, für Abonnenten 19 Euro, und sind unter www.proticket.de, der ProTicket-Hotline 0231-9172290 oder im Fachdienst Kultur der Gemeinde Wilnsdorf unter 02739-802234 erhältlich.