Aßlar-Werdorf. Der Heimatverein Werdorf lädt am Freitag, 28. April zur Buchlesung mit Tim Frühling, von 19 bis 21 Uhr in den Saal der evangelischen Kirchengemeinde im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Werdorf, Hohlgarten 1 ein. Der Autor des Buchs „111 Orte in Mittelhessen, die man gesehen haben muss“ beschreibt auch das Werdorfer Schloss. Das Buch kann bei Interesse nach der Veranstaltung erworben werden und ist auch im Shop des Heimatmuseums, samstags von 10 bis 12 Uhr und an jedem 2. und 4. Sonntag von 14 bis 18 Uhr erhältlich. Der Eintritt ist frei.