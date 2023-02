Aggressiver Taxigast verletzt drei Polizisten in Aßlar

Als zwei Streifen in der Herborner Straße eingetroffen seien, habe der augenscheinlich verletzte 24-Jährige auf dem Boden gesessen. Er habe von der Auseinandersetzung im Taxi Verletzungen an den Händen und am Hals davongetragen. Die Ordnungshüter hätten ihn angesprochen, worauf dieser ohne erkennbaren Grund aufgesprungen sei und die Polizisten angriffen habe. „Er trat und schlug nach ihnen und biss einem der Kollegen in die Hand”, schreibt die Polizei.