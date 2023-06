Aßlar feiert sein Stadtfest

Mit Fischgerichten ist der Angelsportverein am Start, die DLRG präsentiert sich mit Pfeilwerfen, einem Infostand und einer Fahrzeugausstellung, der Ski-Club Aßlar bietet Erdbeercampari-Bowle mit und ohne Alkohol und Skiwasser, „Aßlar – Partner in Europa“ hat mediterrane Speisen im Angebot, die FWG Aßlar einen Cocktailstand, der VfB Aßlar das Weindorf und Weinpaella, die Burschenschaft „Kietzeleu“ bietet Handkäs-Salat und Apfelwein an, der Madrigalchor Berghausen verkauft Bratwurst, Currywurst und Pommes, der Aßlarer-Carnevals-Verein kredenzt Pfannengyros mit Beilagen, der Eintracht-Frankfurt-Fanclub startet eine kleine Tombola mit Fanartikeln, die Sparkasse baut Spielstationen auf, das Backhausteam Klein-Altenstädten hat Bratwurst mit Pommes, Kaffee und diverse Schnäpse im Angebot, die Jungen Briefmarkenfreunde zeigen ihre Schätze, der Rassegeflügelzuchtverein serviert asiatische Spezialitäten, der Aßlarer Förderverein 3. Welt schenkt Cocktails mit und ohne Alkohol aus, die Freiwillige Feuerwehr Aßlar baut einen Informationsstand auf und der Turnverein Aßlar hat kleine Speisen und Crêpes im Angebot.