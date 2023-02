Aßlarer Feuerwehr geht in die Luft

ASSLAR. AßLAR. Die Ausstattung der Aßlarer Feuerwehr ist nun noch ein großes Stück moderner: Am Feuerwehrgerätehaus in der Berliner Straße wurde kürzlich ein Multicopter offiziell in Dienst gestellt, mit dem künftig Einsatzstellen schnell aus der Luft erkundet werden können. Die 9999 Euro teure Drohne ist die erste ihrer Art und steht bei Bedarf auch umliegenden Kommunen zur Verfügung.