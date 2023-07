Aßlarer Jungmathematiker stellen sich dem Känguru-Wettbewerb

Nun kam ein großes Paket mit Urkunden und Preisen in Aßlar an. Alle Schüler, die sich durch die unterschiedlich schweren Mathematikaufgaben „gekämpft“ hatten, nahmen in einer Feierstunde den Lohn ihrer Anstrengung entgegen. Für die Schüler, die es unter die besten 15 Prozent in Deutschland geschafft hatten, gab es noch gesonderte Preise. Fachbereichsleiterin Julia Püchner, die bei der Ehrung in der Aula von den Fachkollegen George Kaba und Christin Middelberg unterstützt wurde, freute sich, dass es unter den Aßlarer Siegern vier solcher Top-Plätze gab.