Aßlarer Kinder machen mit Zigarrenkisten Musik

Zum Baubeginn mussten mit Schleifpapier erst einmal alle Aufschriften entfernt werden. Ganz wichtig das Auftragen der „Mensur“, also der Einteilung der Bünde, um später auch nach den Buchstaben Musik machen zu können. Dann wurde die Saite aufgespannt, wobei als „Sattel“ ein Gewindestab eingeklebt und, damit die Saite an der Kante der Zigarrenkiste nicht reißt, ein Kunststoffwinkel eingelegt wurde. Damit beim Herunterdrücken die Saite nicht in den Finger schneidet, gibt es den Bottleneck als Schutz. Mit dem Flaschenhals kann man auch zwischen den Tönen hin und her gleiten, was an die Slide-Guitar erinnert.