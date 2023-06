Aßlarer Sommermatinee

Aßlar. Sommer, Sonne, Blasmusik – Fans von Ernst Mosch & Co. sind am Sonntag, 11. Juni, um 11 Uhr zum Konzert mit den Böhmischen Freunden(X)L auf den Backhausplatz eingeladen. Die über 20 Musikerinnen und Musiker unter ihrem Dirigenten Daniel Hammer sowie ihr Gesangsduo lieben die Böhmische und Egerländer Blasmusik mit all ihren Nuancen zwischen fein gespielten Polkas und Walzern sowie zackigen Märschen mit Leib und Seele. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung fällt bei Regen aus, zwischen 10 und 11 Uhr ist das Wettertelefon unter der Telefonnummer 0171-7813606 geschaltet.