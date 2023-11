Auto brennt auf der Autobahn bei Aßlar aus

Aßlar. Die Feuerwehr Aßlar hat am Dienstag, 7. November, auf der Sauerlandlinie ein brennendes Auto gelöscht. Sie sei um 18.47 Uhr alarmiert worden, berichtete der Pressesprecher der Aßlarer Einsatzkräfte, Eric Lapp, am Mittwochvormittag. Das Fahrzeug sei im Baustellenbereich vor dem Wetzlarer Kreuz in Fahrtrichtung Frankfurt in Brand geraten. Verletzt worden sei niemand.