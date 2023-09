Autofahrerin fährt Vierjährige in Aßlar an

Auf unserem Symbolbild leuchtet ein Blaulicht an einem Polizeifahrzeug.

Auf unserem Symbolbild leuchtet ein Blaulicht an einem Polizeifahrzeug.

Eine Autofahrerin hat am Freitagnachmittag in Aßlar ein vierjähriges Mädchen übersehen und angefahren. Das Kind ist schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert worden.