Benefizkonzert zum Abschluss der 1250 Jahrfeier in Werdorf

Aßlar-Werdorf. Das Organisationsteam der 1250 Jahrfeier in Werdorf lädt für Samstag, 13. Mai, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) in die TV-Halle Werdorf, Bahnhofstraße 1 zu einem Benefizkonzert zum Abschluss der 1250 Jahrfeier ein. Zum Konzert treten fast alle musikalischen Formationen Werdorfs auf: MGV Werdorf, Allegro Werdorf, Kinderchor „Die Ohrwürmer“, Blasorchester, Spielmannszug und Blasmusik des TV 09 Werdorf, Spielmannszug des TV, Werdanos, Werdorfer Whisky Freunde, die Band „Circle“ und die Tanz- und Mundartgruppe „Die Hoingker. Der Eintritt ist frei, der Reinerlös geht an den Elternverein krebskranker Kinder Gießen.