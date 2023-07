Aßlar. Die „Kühberg-Musikanten“ treten im Rahmen der Aßlarer Sommermatinee am Sonntag, 9. Juli, um 11 Uhr auf dem Backhausplatz in Aßlar auf. Der Eintritt ist frei. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Informationen dazu gibt es am 21. Mai von 10 bis 11 Uhr unter Telefon 0171-7813606.