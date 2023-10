Bruno Wahrenberg zeigt seine Lichtmalerei im Heimatmuseum Werdorf

„Burg Greifenstein in ein besonderes Blau getaucht, dramatische, aufsteigende und abfallende Linie, die sich im Endlosen treffen oder mit Wucht auseinander streben. Dieses Foto von Bruno Wahrenberg ist mir noch gut in Erinnerung. Entstanden ist es in einem Verfahren, das im Prinzip schon vor mehr als 500 Jahren bekannt war“, so Heiland. Er erinnerte an die Camera Obscura, die einen ganzen dunklen Raum durch eine kleine Öffnung in einer Wand zur Kamera mache. Heiland: „Das Fotografieren mit einer Lochkamera verlangt Kenntnis, Leidenschaft und Geduld. Es ist eine Kunstform, die der Welt, die wir zu kennen glauben, doch unbekannte Aspekte entlockt.“