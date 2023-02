Bürgergespräch in Berghausen

Aßlar. Der Ortsbeirat Berghausen lädt am Mittwoch, 8. März, um 18.30 Uhr, zu einem Bürgergespräch in die Mehrzweckhalle Berghausen, Schulstraße 7, ein. Der Ortsbeirat möchte Vorschläge, Kritik und Anregungen, die den Stadtteil betreffen aufnehmen und Fragen beantworten. Außerdem steht die zukünftige Gestaltung des „Dreschplatzes“ (Ortseingang) an. Interessierte sind willkommen, die sich aktiv am Gestaltungsprozess beteiligen möchten.