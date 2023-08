Der Kirmesumzug krönt das große Aßlarer Volksfest

Platz eins hatte sich der Aßlarer Carnevalverein gesichert, der vom Vorstand über den Sitzungspräsidenten und die Garde bis hin zu den jüngsten Tänzerinnen und Tänzern alles aufgeboten hatte, was nur irgend ging. Platz zwei holte sich der VfB Aßlar, der auf seinem Wagen Superstimmung verbreitete. Der dritte Platz ging in diesem Jahr an die gut 100 Jahre alte Burschenschaft „Siccus non immo“ aus Dutenhofen, mit denen die Aßlarer seit 25 Jahren eine feste Freundschaft verbindet. Am Sonntag übergaben sie ein eigens kreiertes Jubiläumsschild und am kommenden Wochenende sind die Aßlarer dann beim Zug in Dutenhofen dabei.