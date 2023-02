Die Wanderung der Amphibien beginnt wieder!

Aßlar. Am Samstag, 25. Februar beginnen die ehrenamtlichen Helfer des NABU Aßlar mit der Errichtung des Amphibienschutzzaunes zwischen Aßlar und Bechlingen auf Höhe der Fischteiche. Wie in den letzten Jahren wird viel Andrang erwartet. Rund 3000 Tiere werden pro Saison transportiert. Ab sofort bis ungefähr Anfang Mai werden täglich Helfer zu Fuß auf der Straße unterwegs sein, um Kröten, Frösche, Molche und weitere Amphibien zu den Laichgewässern zu transportieren. Deshalb werden Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht beim Passieren des Bereichs gebeten. Wer Interesse am Errichten des Zaunes hat oder beim Transport der Amphibien mitzuhelfen möchte, kann sich unter Telefon 0160-5883009, per E-Mail an info@nabu-asslar.de oder auf Facebook mit dem NABU Aßlar in Verbindung setzen. Auch wer Interesse an Aufklärungsarbeit in Schule und Kita hat, kann sich melden.